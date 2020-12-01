Украинского футболиста возмутила попытка запретить ему говорить по-русски

«Я очень хорошо владею украинским, но хочу говорить по-русски. Почему мне это кто-то пытается запретить? Я — житель свободной страны», — заявил Селезнев.

Украинский нападающий «Колоса» Евгений Селезнев пожаловался на поведение хорватского тренера «Днепра-1» Игоря Йовичевича во время матча Украинской премьер-лиги. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Вацко Live, передает Lenta.ru.вЃЈ35-летний футболист раскрыл подробности конфликта с тренером соперника. Украинец призвал хорватского специалиста не давить на арбитра. По словам Селезнева, Йовичевич попытался запретить ему говорить по-русски. Поведение тренера возмутило игрока.вЃЈвЃЈВстреча между командами прошла 6 ноября. «Колос» одержал победу с сухим счетом 2:0. Одним из авторов мячей стал Селезнев.вЃЈСелезнев известен по выступлениям за донецкий «Шахтер», «Днепр», российскую «Кубань», испанскую «Малагу». В его активе 11 голов за сборную Украины.