КПВВ «Станица Луганская» до Нового года точно не закроют. Зеленский объявил, что локдаун будет в январе





Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеоблоге.



«Мы взвесили все «за» и «против», очень много прогнозов, советовались с представителями местных властей, получили от Минздрава заверения по контролируемости ситуации в больницах. И я рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре», — отметил президент.



По его словам, бизнесу дадут возможность работать и не терять один из самых прибыльных месяцев в году.



«Мы не будем портить людям праздники, которые все очень ждут. Потому что год был непростой», — добавил Зеленский.



Однако он отметил высокую вероятность введения жесткого карантина в январе:



«Совсем избежать локдауна будет очень сложно, его вероятность в январе существует, и немалая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам заранее, детально, четко, когда введут локдаун и в каком формате, исчерпывающий перечень всех карантинных мероприятий, чтобы ни для кого это не стало сюрпризом».

Так же Владимир Зеленский заявил, что для граждан границы будут открыты на въезд и выезд, даже в случае введения «локдауна».

«Вероятный «локдаун» в январе не означает, что вам надо отменить запланированный отпуск, сдавать авиабилеты. Для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда и для въезда», — сказал президент.

Точные даты «локдауна» на следующей неделе объявит Кабинет Министров.

Комментарий журналисты

О том, что КПВВ в Донбассе не закроют на период «локдауна», Зеленский не уточнил, и жителям Луганска нужно внимательно следить за информацией от главнокомандующего ООС. Именно в штабе ООС решается судьба работы пунктов пропуска. И как показывает опыт, военные принимают решения не всегда согласованные с Кабинетом Министров или с Президентом.

Новости Украины - Сегодня, 12:00 188 В декабре локдаун в Украине не введут, однако в январе избежать его будет сложно.Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеоблоге.«Мы взвесили все «за» и «против», очень много прогнозов, советовались с представителями местных властей, получили от Минздрава заверения по контролируемости ситуации в больницах. И я рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре», — отметил президент.По его словам, бизнесу дадут возможность работать и не терять один из самых прибыльных месяцев в году.«Мы не будем портить людям праздники, которые все очень ждут. Потому что год был непростой», — добавил Зеленский.Однако он отметил высокую вероятность введения жесткого карантина в январе:«Совсем избежать локдауна будет очень сложно, его вероятность в январе существует, и немалая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам заранее, детально, четко, когда введут локдаун и в каком формате, исчерпывающий перечень всех карантинных мероприятий, чтобы ни для кого это не стало сюрпризом».Так же Владимир Зеленский заявил, что для граждан границы будут открыты на въезд и выезд, даже в случае введения «локдауна».«Вероятный «локдаун» в январе не означает, что вам надо отменить запланированный отпуск, сдавать авиабилеты. Для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда и для въезда», — сказал президент.Точные даты «локдауна» на следующей неделе объявит Кабинет Министров.Комментарий журналистыО том, что КПВВ в Донбассе не закроют на период «локдауна», Зеленский не уточнил, и жителям Луганска нужно внимательно следить за информацией от главнокомандующего ООС. Именно в штабе ООС решается судьба работы пунктов пропуска. И как показывает опыт, военные принимают решения не всегда согласованные с Кабинетом Министров или с Президентом.Новости Украины - Сегодня, 12:00 188

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