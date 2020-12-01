Януковичу и не снилось. У Зеленского предупредили блогеров, что альтернативных мнений о Донбассе быть не может



Во встрече приняли участие замглавы ОП Роман Машовец, советники главы ОП Михаил Подоляк и Алексей Арестович.

Особое внимание на встрече уделили обсуждению «конфликтных вопросов, которые вызывают значительный общественный резонанс».

Подоляк заявил, что никаких альтернативных оценок событий, которые происходят на Донбассе, не может быть.

«У нас должен быть один голос, одна государственная позиция в этом направлении. Мы должны понимать, что это — война, есть конкретные страны, которые принимают в ней участие. Никаких автономных оккупационных администраций, которые сами по себе, нет», — сказал он.

Заместитель главы ОП Андрея Ермака отметил, что есть официальный спикер делегации Украины в трехсторонний контактной группе Арестович, и он будет озвучивать консолидированную позицию по вопросам, которые обсуждаются на заседаниях ТКГ. Новости Украины - Сегодня, 11:17 189 Сотрудники Офиса президента провели встречу с блогерами и представителями гражданского общества, которые занимаются сферой национальной безопасности и обороны. Речь шла о проблемах основ безопасности страны и консолидации общества. Об этом сообщает пресс-служба ОП.Во встрече приняли участие замглавы ОП Роман Машовец, советники главы ОП Михаил Подоляк и Алексей Арестович.Особое внимание на встрече уделили обсуждению «конфликтных вопросов, которые вызывают значительный общественный резонанс».Подоляк заявил, что никаких альтернативных оценок событий, которые происходят на Донбассе, не может быть.«У нас должен быть один голос, одна государственная позиция в этом направлении. Мы должны понимать, что это — война, есть конкретные страны, которые принимают в ней участие. Никаких автономных оккупационных администраций, которые сами по себе, нет», — сказал он.Заместитель главы ОП Андрея Ермака отметил, что есть официальный спикер делегации Украины в трехсторонний контактной группе Арестович, и он будет озвучивать консолидированную позицию по вопросам, которые обсуждаются на заседаниях ТКГ. Новости Украины - Сегодня, 11:17 189

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