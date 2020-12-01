Россия отказала в гражданстве командиру ополченцев Донбасса: В«Не фиг было предавать свою странуВ»
Боевому офицеру ДНР Сергею Завдовееву (позывной «Француз») не дали российский паспорт потому что на Украине он считается «террористом». Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался выяснить, как же так вышло?
Единственное хорошее в этой новости – «Француза» не стали выдавать Украине, а могли. В 2016-19 годах он прошел целый вал попыток выдать ополченцев с территории России на Украину, по запросам «коллег» - силовиков из Киева. Неимоверными усилиями журналистов и просто неравнодушных людей, почти всех ополченцев удалось отбить через запросы депутатов, выступления в Госдуме и публичные скандалы. Некоторых успевали забрать прямо с границы под Белгородом.
На Украине практически все участники восстания на Донбассе выявлены, подсчитаны и занесены в базу «Миротворец». База давно должна была быть закрыта, после грозного окрика европейских политиков, но, как известно, здравствует до сих пор и «Державная Варта» (госпогранслужба) Украины, не стесняясь «пробивает» по ней всех въезжающих в эту страну. Засветившимся на «Миротворце», грозят серьезные разбирательства в СБУ, в лучшем случае. В худшем - ополченцев на Украине родине ждут серьезные сроки – от десяти лет, без исключений.
В этом году, судя по истории с «Французом», тема получила новое развитие. Год назад, когда начал действовать режим упрощенного получения гражданства России, Сергей Завдовеев подал документы и стал ждать. Итогом ожидания стала бумага из миграционной службы ДНР:
Бумага из миграционной службы ДНР.
Фото: Личный архив героя публикации
«Сообщаем Вам, что решением ГУ МВД России по Ростовской области Ваше заявление о приеме в гражданство Российской федерации отклонено на основании пункта А части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62 -ФЗ (заявитель выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации).
Приехали.
Некоторые сомнения были, я занимался судьбами ополченцев, которых выдавали с территории России. Варианты случались разные. На кого-то были заведены дела за банальную уголовщину, случившуюся задолго до 2014 года. Еще один случай, с которым сталкивался лично – ополченца выдавали в Молдавию. В разговоре с ним выяснилось, что в России он умудрился получить срок за наркотики… Но, Сергей Завдовеев, коренной житель Донбасса, командир очень известный, один из первых, поднявшихся весной 2014 года, три ранения, куча наград в том числе и российских…
Позвонил «Французу» в ДНР:
- Как так вышло? Откуда взялась эта формулировка в бумаге: «заявитель выступает против изменения основ конституционного строя Российской Федерации»? «Француз» не удивился:
- Думаешь, я тут один такой? Вообще, российское гражданство сейчас проще получить гражданину Украины по ту сторону фронта, который нигде не состоял, ни в чем не участвовал. Съездил в Донецк, сдал документы, через пару месяцев получил гражданство.
- А ты почему стал нежелателен?
- На Украине на меня были заведены уголовные дела «терроризм» и «организация незаконных вооруженных формирований». Более того, меня на Украине судили заочно, приговорили к 16 годам и подали на розыск в Интерпол. Это было еще в 2015 году, после Дебальцевской операции, когда мы брали Логвиново и в перестрелке с нами погиб начальник штаба АТО Украины. Тогда они завели целую пачку уголовных дел, мне даже приходили смс: «Явиться в суд в Киев». Мое предположение – причина отказа именно в этом. Человек, на которого заведены уголовные дела, российское гражданство получить не может, в законе это четко прописано.
Сергей Завдовеев командир очень известный: три ранения, куча наград в том числе и российских…
Фото: из личного архива
- То есть, Россия в данном случае руководствуется интересами Украины?
- Да, я думаю сидят там в миграционке какие-то клерки, пробили по Интерполу: «В розыске». Отказать! Самое любопытное и непонятное, что год назад дети и жена под моей фамилией получили российское гражданство в течение месяца – мы вместе подавали документы. А меня успокоили, мол тебя проверяют, всех военных и офицеров проверяют долго. Ну вот. Проверили. Непонятно только, как дали гражданство членам семьи «террориста»…
Но есть и неприятная деталь. Был звонок мне из миграционной службы РФ в селе Покровское (там выдают большинство российских паспортов гражданам ДНР). Вот в разговоре с миграционкой, женский голос мне сказал примерно следующее, я не точно цитирую, но суть была такая: «Не фиг было предавать свою страну, воевать с оружием в руках против своих же украинцев, тогда бы получил паспорт». Вообще нормально такое услышать от миграционной службы Ростовской области? У меня аж мурашки пошли. У меня брат в бою погиб, у самого три ранения. Что же это такое?! В итоге, моя семья - граждане Росси, у меня - временный паспорт ДНР, на Украине меня - посадят, из любой другой страны - выдадут. Такая вот хрень…
Это было самое точное слово, описывающее это ситуацию. Я пообещал разобраться, как обычно, через общественный резонанс, с помощью нашей газеты. В первый раз что ли такое?
Дмитрий Стешин, "КП"
«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации и реакцией соответствующих органов.
Единственное хорошее в этой новости – «Француза» не стали выдавать Украине, а могли. В 2016-19 годах он прошел целый вал попыток выдать ополченцев с территории России на Украину, по запросам «коллег» - силовиков из Киева. Неимоверными усилиями журналистов и просто неравнодушных людей, почти всех ополченцев удалось отбить через запросы депутатов, выступления в Госдуме и публичные скандалы. Некоторых успевали забрать прямо с границы под Белгородом.
На Украине практически все участники восстания на Донбассе выявлены, подсчитаны и занесены в базу «Миротворец». База давно должна была быть закрыта, после грозного окрика европейских политиков, но, как известно, здравствует до сих пор и «Державная Варта» (госпогранслужба) Украины, не стесняясь «пробивает» по ней всех въезжающих в эту страну. Засветившимся на «Миротворце», грозят серьезные разбирательства в СБУ, в лучшем случае. В худшем - ополченцев на Украине родине ждут серьезные сроки – от десяти лет, без исключений.
В этом году, судя по истории с «Французом», тема получила новое развитие. Год назад, когда начал действовать режим упрощенного получения гражданства России, Сергей Завдовеев подал документы и стал ждать. Итогом ожидания стала бумага из миграционной службы ДНР:
Бумага из миграционной службы ДНР.
Фото: Личный архив героя публикации
«Сообщаем Вам, что решением ГУ МВД России по Ростовской области Ваше заявление о приеме в гражданство Российской федерации отклонено на основании пункта А части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62 -ФЗ (заявитель выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации).
Приехали.
Некоторые сомнения были, я занимался судьбами ополченцев, которых выдавали с территории России. Варианты случались разные. На кого-то были заведены дела за банальную уголовщину, случившуюся задолго до 2014 года. Еще один случай, с которым сталкивался лично – ополченца выдавали в Молдавию. В разговоре с ним выяснилось, что в России он умудрился получить срок за наркотики… Но, Сергей Завдовеев, коренной житель Донбасса, командир очень известный, один из первых, поднявшихся весной 2014 года, три ранения, куча наград в том числе и российских…
Позвонил «Французу» в ДНР:
- Как так вышло? Откуда взялась эта формулировка в бумаге: «заявитель выступает против изменения основ конституционного строя Российской Федерации»? «Француз» не удивился:
- Думаешь, я тут один такой? Вообще, российское гражданство сейчас проще получить гражданину Украины по ту сторону фронта, который нигде не состоял, ни в чем не участвовал. Съездил в Донецк, сдал документы, через пару месяцев получил гражданство.
- А ты почему стал нежелателен?
- На Украине на меня были заведены уголовные дела «терроризм» и «организация незаконных вооруженных формирований». Более того, меня на Украине судили заочно, приговорили к 16 годам и подали на розыск в Интерпол. Это было еще в 2015 году, после Дебальцевской операции, когда мы брали Логвиново и в перестрелке с нами погиб начальник штаба АТО Украины. Тогда они завели целую пачку уголовных дел, мне даже приходили смс: «Явиться в суд в Киев». Мое предположение – причина отказа именно в этом. Человек, на которого заведены уголовные дела, российское гражданство получить не может, в законе это четко прописано.
Сергей Завдовеев командир очень известный: три ранения, куча наград в том числе и российских…
Фото: из личного архива
- То есть, Россия в данном случае руководствуется интересами Украины?
- Да, я думаю сидят там в миграционке какие-то клерки, пробили по Интерполу: «В розыске». Отказать! Самое любопытное и непонятное, что год назад дети и жена под моей фамилией получили российское гражданство в течение месяца – мы вместе подавали документы. А меня успокоили, мол тебя проверяют, всех военных и офицеров проверяют долго. Ну вот. Проверили. Непонятно только, как дали гражданство членам семьи «террориста»…
Но есть и неприятная деталь. Был звонок мне из миграционной службы РФ в селе Покровское (там выдают большинство российских паспортов гражданам ДНР). Вот в разговоре с миграционкой, женский голос мне сказал примерно следующее, я не точно цитирую, но суть была такая: «Не фиг было предавать свою страну, воевать с оружием в руках против своих же украинцев, тогда бы получил паспорт». Вообще нормально такое услышать от миграционной службы Ростовской области? У меня аж мурашки пошли. У меня брат в бою погиб, у самого три ранения. Что же это такое?! В итоге, моя семья - граждане Росси, у меня - временный паспорт ДНР, на Украине меня - посадят, из любой другой страны - выдадут. Такая вот хрень…
Это было самое точное слово, описывающее это ситуацию. Я пообещал разобраться, как обычно, через общественный резонанс, с помощью нашей газеты. В первый раз что ли такое?
Дмитрий Стешин, "КП"
«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации и реакцией соответствующих органов.
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