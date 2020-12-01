Ереван и Баку согласовали обмен пленными по принципу "всех на всех"

"Важнейшая задача — возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути согласован принцип обмена "всех на всех", — сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.

Фото: © Сайт премьер-министра Республики АрменияВ обмен включат и тех, кого пленили до недавних боев в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.вЃЈвЃЈДругая проблема, на которую указал армянский премьер — поиск без вести пропавших. С 9 ноября из зоны конфликта вывезли более 600 тел военных, 500 находятся на этапе опознания.вЃЈ"С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников. Опознания проводятся с помощью тестов ДНК. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших", — отметил Пашинян.