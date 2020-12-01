В прямом эфире украинского телевидения выступил представитель Луганска. Бывший глава Луганской ОГА сбежал из студии. ВИДЕО
Первая попытка дискуссии в прямом эфире с представителем Донбасса произошла на украинском телеканале «Наш». Об этом написал в своем телеграм-канале представитель Луганска в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы Родион Мирошник.
«Экс-замминистра реинтеграции Тука сбежал из студии от такой крамолы.
Шаг телевизионщиков достоин уважения. Это небольшой, но шаг к диалогу, без которого не бывает урегулирования. Очень надеюсь, что обойдется без «благодарности» Нацрады», — написал Мирошник.
Как это было можете увидеть сами. Политика - Сегодня, 14:26 235
«Экс-замминистра реинтеграции Тука сбежал из студии от такой крамолы.
Шаг телевизионщиков достоин уважения. Это небольшой, но шаг к диалогу, без которого не бывает урегулирования. Очень надеюсь, что обойдется без «благодарности» Нацрады», — написал Мирошник.
Как это было можете увидеть сами. Политика - Сегодня, 14:26 235
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