В Луганске за сутки зарегистрировали 2 новых летальных случая от COVID-19
Луганские медики за сутки зарегистрировали в регионе два летальных случая от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Зарегистрировано два летальных случая», — говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 150 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 13:43 158
«Зарегистрировано два летальных случая», — говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 150 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 13:43 158
Метки: {keywords}