Учебный центр ВСУ выдает бойцам фиктивные справки об отсутствии COVID – Народная милиция

Учебный центр сухопутных войск ВСУ "Десна" выдает обучившимся в нем киевским силовикам фиктивные справки об отсутствии коронавируса и отправляет заболевших бойцов на места несения службы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что после окончания курсов повышения квалификации в учебном центре 11 военнослужащих вернулись в 80-ю бригаду ВСУ, у семерых из них был диагностирован коронавирус. Позже еще у 25 бойцов, контактировавших с заболевшими, был выявлен COVID-19.

"Зараженных изолировали в казарме. От командования 80-й бригады отправлен рапорт на имя командующего десантно-штурмовыми войсками (Евгения) Мойсюка с ходатайством о проведении разбирательства в отношении руководства центра по факту отправки заболевших и выдачи им фиктивных справок об отсутствии COVID-19", - сказал Осадчий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 65 млн, из них более 1,5 млн скончались. В ЛНР подтверждены 1830 случаев заражения коронавирусом.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

05 декабря — Луганск