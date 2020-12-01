Сотрудники полиции ЛНР за сутки изъяли более 2 кг марихуаны и около 2 тыс. боеприпасов
Сотрудники МВД ЛНР за минувшие сутки обнаружили и изъяли на территории Республики более двух кг марихуаны и около двух тыс. боеприпасов. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ЛНР.
"Обнаружено и изъято наркотических средств: 2235 грамм марихуаны", - говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители за сутки изъяли 4 гранаты Ф-1, 3 гранаты РГД-5, 11 запалов УЗРГМ, 1447 патронов калибра 5,45 мм и 440 патронов калибра 7,62 мм.
05 декабря — Луганск
"Обнаружено и изъято наркотических средств: 2235 грамм марихуаны", - говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители за сутки изъяли 4 гранаты Ф-1, 3 гранаты РГД-5, 11 запалов УЗРГМ, 1447 патронов калибра 5,45 мм и 440 патронов калибра 7,62 мм.
05 декабря — Луганск
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