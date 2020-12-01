Киевские силовики дооборудуют свои позиции в районе Желобка – Народная милиция

Киевские силовики дооборудуют свои позиции в районе села Желобок. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Нашими наблюдателями зафиксировано проведение инженерных работ по дооборудованию позиций боевиками 14-й бригады в районе населенного пункта Желобок", - рассказал он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

05 декабря — Луганск