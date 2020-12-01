На Украине возбудили дело против австрийской компании за работу в Крыму

"Украина запустила также внутригосударственные процедуры для введения против бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым", — написал он в своем Facebook.

Фото: РИА НовостиПрокуратура Автономной республики Крым по обращению МИД Украины возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в Севастополе, сообщил спецпредставитель по вопросам санкционной политики ведомства Алексей Макеев, передает РИА Новости.Ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал, что общался с директором бюро Вольфом Приксом и призывал его "не разрушать свою репутацию". Он также призвал украинский бизнес отказаться от любых проектов с Coop Himmelblau."Мы не будем терпеть такого откровенного игнорирования украинского суверенитета и сотрудничества с российской оккупационной администрацией. Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд на Украину, а международное реноме этой компании испытает серьезные потери. Теперь с именем этого бюро будет связано позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления, а его руководитель Вольф Прикс еще долго не избавится от клейма "карманного архитектора Кремля", - добавил Макеев.