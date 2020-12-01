Во сколько обошелся сервисный центр на КПВВ «Счастье» и где откроется новый центр на линии разграничения



«Будут размещены и Центр предоставления административных услуг, почта, будет аптека. То есть лица, которые пересекают линию разграничения, смогут не отправляться в населенные пунктам вглубь территории, а непосредственно получить все виды административных услуг в сервисной зоне перед КПВВ», — отметил Валерий Вавринюк.

Сейчас на КПВВ «Новотроицкое» — пусто, потому, что со стороны Донецка людей пропускают всего 2 раза в неделю: в понедельник и пятницу.

Однако, здесь можно встретить бригаду рабочих. Будущий сервисный центр начали строить 3 недели назад. Подрядчики из Днепра работают ежедневно с 8 утра до 6 вечера.

Монтажник Владимир Гаращенко рассказал о строительстве центра.

«У нас есть 3 постройки. Между собой вторые этажи будут соединяться модулями. Переход будет по второму этажу», — говорит Владимир.

Как ранее информировал журналисты, аналогичный сервисный центр уже построили на контрольном пункте въезда-выезда «Счастье» на Луганщине. По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, на это потратили более 9 млн грн. Столько же денег инвесторы предоставили и для постройки центра в Новотроицком. Новости Региона - Сегодня, 15:27 193 На территории контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое» продолжается строительство сервисного центра. Открыть его планируют 15 декабря. Об этом сообщил начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Валерий Вавринюк, пишут «Донецкие новости«.«Будут размещены и Центр предоставления административных услуг, почта, будет аптека. То есть лица, которые пересекают линию разграничения, смогут не отправляться в населенные пунктам вглубь территории, а непосредственно получить все виды административных услуг в сервисной зоне перед КПВВ», — отметил Валерий Вавринюк.Сейчас на КПВВ «Новотроицкое» — пусто, потому, что со стороны Донецка людей пропускают всего 2 раза в неделю: в понедельник и пятницу.Однако, здесь можно встретить бригаду рабочих. Будущий сервисный центр начали строить 3 недели назад. Подрядчики из Днепра работают ежедневно с 8 утра до 6 вечера.Монтажник Владимир Гаращенко рассказал о строительстве центра.«У нас есть 3 постройки. Между собой вторые этажи будут соединяться модулями. Переход будет по второму этажу», — говорит Владимир.Как ранее информировал журналисты, аналогичный сервисный центр уже построили на контрольном пункте въезда-выезда «Счастье» на Луганщине. По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, на это потратили более 9 млн грн. Столько же денег инвесторы предоставили и для постройки центра в Новотроицком. Новости Региона - Сегодня, 15:27 193

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