Боец ВСУ сломал ногу при разгрузке ящиков с минами на учениях – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ сломал ногу при разгрузке ящиков с минами на учениях артиллеристов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным наших источников, 2 декабря в ходе проведения занятий с личным составом минометных расчетов и корректировщиками артиллерийского огня из состава 92-й бригады был утерян беспилотный летательный аппарат типа "Лелека-100", также при нарушении требований безопасности в ходе разгрузки ящиков с 82-мм минами получил перелом ноги один боевик бригады", - рассказал он.

Осадчий предположил, что под видом проведения занятий "военные преступники Украины пытаются скрыть от (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ факты нарушения режима прекращения огня".

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

05 декабря — Луганск