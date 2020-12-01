Представители Украины в СЦКК замалчивают факты обстрелов со стороны ВСУ – Народная милиция

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) замалчивают факты обстрелов территории Республики со стороны ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Мы продолжаем отмечать факты сокрытия нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) украинскими представителями в СЦКК, которые неоднократно фальсифицировали данные о нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения, замалчивая факты стрельбы со стороны Украины", - рассказал он.

Осадчий добавил, что "в настоящее время с представителями украинской стороны в СЦКК работают сотрудники СБУ по фактам вчерашних обстрелов населенных пунктов Калиновка и Лозовое, а также разбираются с резонансным обстрелом населенного пункта Ленинское в ДНР, где погибли два военнослужащих Народной милиции".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

05 декабря — Луганск