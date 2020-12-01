Украинские СМИ готовят постановочные сюжеты для обвинения Народной милиции в обстрелах

Украинские журналисты прибыли в зону проведения "операции объединенных сил" ("ООС") для подготовки постановочных сюжетов о якобы нарушении "режима тишины" со стороны ЛНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В связи с неспособностью 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ организовать качественную работу по дискредитации Народной милиции ЛНР в зону ответственности 59-й бригады прибыл начальник штаба "ООС" (Владимир) Кидонь с представителями телеканала "UA Донбасс" с целью подготовки материалов, обвиняющих Народную милицию в нарушении перемирия", - рассказал он.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

05 декабря — Луганск