Специалисты ВСУ в ходе техобслуживания повредили ударный БПЛА – Народная милиция

Авиационно-технические специалисты ВСУ в ходе технического обслуживания повредили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), полученный по программе иностранной помощи. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что вследствие низкого уровня профессионализма личного состава подразделений ВСУ продолжают отмечаться случаи выхода из строя дорогостоящей техники, переданной по программе иностранной помощи.

"На аэродроме в районе населенного пункта Краматорск в результате проведения технического обслуживания группа авиационно-технических специалистов повредила систему автоматического взлета и посадки БПАК "Байрактар", - проинформировал Осадчий.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР добавил, что "для выяснения причин происшествия на аэродром прибыла комиссия генерального штаба совместно с представителями военной прокуратуры".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

05 декабря — Луганск