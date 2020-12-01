Киевские силовики откупились от комбата, чтобы отпраздновать День ВСУ – Народная милиция

Военнослужащие 92-й бригады ВСУ за денежный взнос комбату получили от него два дня отдыха для празднования Дня ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что командир 92-й бригады подполковник Павел Федосенко, проверяя личный состав во 2-м батальоне, обнаружил отсутствие семи бойцов на передовых позициях.

"В ходе разбирательства вскрыта коррупционная схема командира батальона, согласно которой особо отличившимся боевикам за 1000 гривен было предоставлено двое суток отдыха для празднования Дня ВСУ", - сказал Осадчий.

Официальный представитель Народной милиции добавил, что в настоящее время "несостоявшийся коррупционер командир батальона Автомеенко дает объяснения".

День ВСУ – национальный воинский профессиональный праздник, учрежденный Верховной радой Украины и отмечаемый ежегодно 6 декабря, начиная с 1993 года.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

05 декабря — Луганск