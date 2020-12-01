Боец ВСУ подорвался на растяжке в пустующем доме в Счастье – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ подорвался на растяжке в одном из пустующих домов Счастья, в котором киевские силовики организовали тайник с оружием и боеприпасами. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"От местных жителей нам поступила информация о факте подрыва украинского боевика в одном из домов на окраине Счастья, оставленного жильцами. В ходе работы следственной группы военной службы правопорядка и прокуратуры обнаружено тело подорвавшегося на растяжке боевика 2-го батальона 80-й бригады младшего сержанта Красникова, числящегося в бригаде как самовольно оставившего часть", - рассказал он.

Осадчий добавил, что в доме было обнаружено 12 автоматов АК-74, 8 цинков с патронами, ящик с гранатами РГД-5, выстрел к ручному противотанковому гранатомету.

Официальный представитель Народной милиции отметил, что по версии следствия подрыв дезертира произошел "от действий негативно настроенных жителей, знавших об организованном украинскими боевиками схроне".

"Мы предупреждаем жителей Счастья и прилегающих территорий, что украинские правоохранители разрабатывают данную версию как основную, поэтому в ближайшее время не исключены задержания мирных граждан с обвинением в совершении преступления против военнослужащих ВСУ", - сказал он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

05 декабря — Луганск