Девочка 11 лет утонула в Лисичанске. Ее пытался спасти полицейский

Спасатели Луганщины достали из водоема тело 11-летней девочки.



Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.



Вчера, 4 декабря, в 16:28 спасатели получили сообщение о том, что возле ул. Спортивная в Лисичанске, в открытом водоеме тонет девушка.



На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и помогли выбраться из воды мужчине. Им оказался полицейский, который и сообщил спасателям, что увидел в воде девочку. Он сразу бросился ей на помощь, однако, к сожалению, спасти ее не удалось. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты. Новости Региона - Сегодня, 16:00 202