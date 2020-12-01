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Девочка 11 лет утонула в Лисичанске. Ее пытался спасти полицейский

verter Сегодня, 16:4529Новости
Девочка 11 лет утонула в Лисичанске. Ее пытался спасти полицейский
Спасатели Луганщины достали из водоема тело 11-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.

Вчера, 4 декабря, в 16:28 спасатели получили сообщение о том, что возле ул. Спортивная в Лисичанске, в открытом водоеме тонет девушка.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и помогли выбраться из воды мужчине. Им оказался полицейский, который и сообщил спасателям, что увидел в воде девочку. Он сразу бросился ей на помощь, однако, к сожалению, спасти ее не удалось. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты. Новости Региона - Сегодня, 16:00 202

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