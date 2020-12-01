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Одесский суд лишил русский язык статуса регионального

root Сегодня, 17:0024Новости
Одесский суд лишил русский язык статуса регионального
Фото: globallookpress.com
Одесский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Об этом информирует пресс-служба суда, передает RT.
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«Одесский окружной административный суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области и признал противоправным и недействительным решение Одесского областного совета об установлении в Одесской области регионального языка — русского», — говорится в сообщении.

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В августе 2012 года Одесский областной совет присвоил русскому языку статус регионального.
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В декабре 2018 года председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что в стране нет ущемления прав русскоязычных граждан.

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