Небоевые потери ОТГ "Север" с начала перемирия составили 172 человека – Народная милиция

Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением составили 172 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"С начала вступления в силу всеобъемлющего перемирия, с 27 июля этого года, небоевые потери подразделений ОТГ "Сечер" составили 172 человека", - говорится в сообщении.

В частности, потери 14-й бригады составили 46 человек, 92-й бригады – 6 человек, 59-й бригады – 19 человек, 80-й бригады – 21 человек, 30-й бригады – 80 человек.

В оборонном ведомстве сообщили, что небоевые потери ОТГ "Север" за период с 28 ноября по 5 декабря составили 11 военнослужащих.

"Основными причинами являются подрывы при установке минно-взрывных заграждений, суицид и несоблюдение требований безопасности", - уточнили в Народной милиции.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

05 декабря — Луганск