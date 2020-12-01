Украине предрекли "второй Донбасс"

"Сценарий мне видится такой: Киев введет в Закарпатье полицейский или армейский контингент, местные организации окажут противодействие. Прольется кровь, и Украина получит второй Донбасс", — объяснил Семченко "Известиям".

Фото: CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation / Берегово — город в Закарпатской области УкраиныУкраина рискует в ближайшее время получить еще один конфликт наподобие того, что в Донбассе, уверен политолог Александр Семченко, передает РИА Новости.Комментируя недавние обыски СБУ у представителей венгерской общины в Закарпатье, эксперт заявил, что ситуация близка к взрывоопасной и может вылиться в гражданскую войну.вЃЈвЃЈПри этом он добавил, что из-за рельефа Закарпатья вести там партизанскую войну или обороняться местным будет проще.вЃЈ"За спиной у сепаратистов будет страна Евросоюза и НАТО Венгрия. Соответственно, международное сообщество вряд ли поддержит Киев", — считает политолог.вЃЈКроме того, Семченко не исключил, что вооруженный конфликт могут спровоцировать и украинские националисты, привыкшие "устанавливать свои порядки" в центральных областях страны.вЃЈ"Подобные действия в Закарпатье способны всколыхнуть регион. В ответ Венгрия может ввести свои войска", — заключил собеседник издания.