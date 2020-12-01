Заявление об отставке луганский губернатор Гайдай напишет в понедельник. Но при одном условии

Средства, выделенные на погашение долгов по зарплате шахтерам, еще не поступили на Луганщину, а как только они придут, то сразу же будут отправлены на карточки рабочим. Об этом заявил в прямом эфире в Фейсбуке глава ЛугОГА Сергей Гайдай, пишет «Восточный Вариант«.Он отверг обвинения политических оппонентов в том, что якобы в пятницу деньги для шахтеров уже отправили из Киева, а областная власть задерживает их, потому что хочет попиариться.«Официально заявляю, что никаких денег в области пока нет. А как только мы их получим, то нам нужно только 30 минут, чтобы их сразу отправить», — заявил Гайдай.Он отметил, что постоянно находится на связи с руководителем казначейства Луганской области, а также с директорами угледобывающих предприятий. Гайдай отметил что нужно максимум 40 минут, чтобы деньги оказались на карточках шахтеров.Гайдай предложил «сахарной» команде заключить пари: если в понедельник он не сможет доказать, что деньги для шахтеров в область еще не поступили, то напишет заявление на увольнение. А если выяснится, что соврали «сахарные» депутаты, то они сложат свои мандаты.Напомним, Верховная Рада проголосовала за выделение средств на погашение задолженности шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 1,4 миллиарда гривен для этих целей поступят в ближайшее время. Новости Украины - Сегодня, 19:30 137