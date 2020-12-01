В понедельник отключат электричество в Артемовском и Каменнобродском районах
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 7 декабря будут временно отключать от электричества некоторые дома Каменнобродского и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
переулок 1-й Балтийский, 99;
улица Веселогоровская, 102-128;
переулок 2-й Кооперативный, 80-140;
улица Крутая, 64-137;
улица Латвийская, 2-13;
улица Литовская, 2-21;
улица Набережная, 81-166;
улица Пирогова, 2-18;
улица Серафимовича, 33-108;
улица Эстонская, 2-34.
В Артемовском районе электричество будет отсутствовать:
улица Боженко, 78-178;
улица Гоженко, 72-123;
тупик 6-й Гоженко, 1-4;
улица Крымская, 2-28;
проезд. 1-й Крымский, 1-49;
проезд 2-й Крымский, 1-12;
проезд 3-й Крымский, 1-16;
улица Лациса, 100-116;
улица Хруничева, 83-95;
переулок 4-й Ракетный, 1-22.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 20:00 84
В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
переулок 1-й Балтийский, 99;
улица Веселогоровская, 102-128;
переулок 2-й Кооперативный, 80-140;
улица Крутая, 64-137;
улица Латвийская, 2-13;
улица Литовская, 2-21;
улица Набережная, 81-166;
улица Пирогова, 2-18;
улица Серафимовича, 33-108;
улица Эстонская, 2-34.
В Артемовском районе электричество будет отсутствовать:
улица Боженко, 78-178;
улица Гоженко, 72-123;
тупик 6-й Гоженко, 1-4;
улица Крымская, 2-28;
проезд. 1-й Крымский, 1-49;
проезд 2-й Крымский, 1-12;
проезд 3-й Крымский, 1-16;
улица Лациса, 100-116;
улица Хруничева, 83-95;
переулок 4-й Ракетный, 1-22.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 20:00 84
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