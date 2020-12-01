В понедельник отключат электричество в Артемовском и Каменнобродском районах



В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:

переулок 1-й Балтийский, 99;

улица Веселогоровская, 102-128;

переулок 2-й Кооперативный, 80-140;

улица Крутая, 64-137;

улица Латвийская, 2-13;

улица Литовская, 2-21;

улица Набережная, 81-166;

улица Пирогова, 2-18;

улица Серафимовича, 33-108;

улица Эстонская, 2-34.

В Артемовском районе электричество будет отсутствовать:

улица Боженко, 78-178;

улица Гоженко, 72-123;

тупик 6-й Гоженко, 1-4;

улица Крымская, 2-28;

проезд. 1-й Крымский, 1-49;

проезд 2-й Крымский, 1-12;

проезд 3-й Крымский, 1-16;

улица Лациса, 100-116;

улица Хруничева, 83-95;

переулок 4-й Ракетный, 1-22.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 20:00 84 Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 7 декабря будут временно отключать от электричества некоторые дома Каменнобродского и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).переулок 1-й Балтийский, 99;улица Веселогоровская, 102-128;переулок 2-й Кооперативный, 80-140;улица Крутая, 64-137;улица Латвийская, 2-13;улица Литовская, 2-21;улица Набережная, 81-166;улица Пирогова, 2-18;улица Серафимовича, 33-108;улица Эстонская, 2-34.улица Боженко, 78-178;улица Гоженко, 72-123;тупик 6-й Гоженко, 1-4;улица Крымская, 2-28;проезд. 1-й Крымский, 1-49;проезд 2-й Крымский, 1-12;проезд 3-й Крымский, 1-16;улица Лациса, 100-116;улица Хруничева, 83-95;переулок 4-й Ракетный, 1-22.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 20:00 84

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