Ультиматум Пашиняну

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В рамках продолжающихся массовых протестов в Ереване, армянская оппозиция требует от Пашиняна уйти в отставку.Ему предъявлен прямой ультиматум - если он до 12 часов дня 8 декабря не подаст в отставку, то в Армении начнутся бессрочные массовые акты протеста и гражданского неповиновения, которые будут продолжаться до тех пор, пока Пашинян не уйдет.Иронично, но 2,5 года назад точно такой же ультиматум Пашинян предъявлял Саргсяну. Теперь круг замыкается.В принципе, Пашинян уже свое дело сделал, слив большую часть Карабаха. Передача земель Азербайджану завершена, новую войну Армения сейчас вести не в состоянии (о чем вполне ясно высказался Генштаб ВС Армении). Поэтому смысл нахождения Пашиняна у власти теряется, хотя он конечно и хотел бы продолжить свою политическую карьеру. Но с клеймом человека проигравшего войну и слившего Карабах, это будет проблематично, сколько не перекладывай ответственность на предшественников.вЃЈвЃЈвЃЈвЃЈвЃЈвЃЈвЃЈБорис Рожин