Завтра, в воскресенье, в Луганске — мороз и солнце. И еще ветер
Ясную и ветреную погоду обещают синоптики на воскресенье 6 декабря в Луганске.
Ночью температура в Луганске опустится до минус десяти градусов, днём ожидается до четырёх градусов мороза, вечером столбик термометра опустится до минус семи градусов по Цельсию.
В целом в регионе погода будет ясной, местами возможна небольшая облачность с прояснениями, без осадков. Порывы ветра до десяти метров в секунду.
Температура воздуха в городах регионе:
Алчевск — от -10 до -6;
Антрацит — от -11 до -6;
Брянка — от -10 до -6;
Кировск — от -10 до -6;
Краснодон — от -11 до -6;
Красный Луч — от -10 до -6;
Лутугино — от -10 до -6;
Первомайск — от -11 до -6;
Перевальск — от -11 до -6;
Ровеньки — от -11 до -6;
Свердловск — от -11 до -6;
Славяносербск — от -10 до -5;
Стаханов — от -10 до -6.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:20 192
Ночью температура в Луганске опустится до минус десяти градусов, днём ожидается до четырёх градусов мороза, вечером столбик термометра опустится до минус семи градусов по Цельсию.
В целом в регионе погода будет ясной, местами возможна небольшая облачность с прояснениями, без осадков. Порывы ветра до десяти метров в секунду.
Температура воздуха в городах регионе:
Алчевск — от -10 до -6;
Антрацит — от -11 до -6;
Брянка — от -10 до -6;
Кировск — от -10 до -6;
Краснодон — от -11 до -6;
Красный Луч — от -10 до -6;
Лутугино — от -10 до -6;
Первомайск — от -11 до -6;
Перевальск — от -11 до -6;
Ровеньки — от -11 до -6;
Свердловск — от -11 до -6;
Славяносербск — от -10 до -5;
Стаханов — от -10 до -6.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:20 192
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