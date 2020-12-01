Завтра, в воскресенье, в Луганске — мороз и солнце. И еще ветер



Ночью температура в Луганске опустится до минус десяти градусов, днём ожидается до четырёх градусов мороза, вечером столбик термометра опустится до минус семи градусов по Цельсию.

В целом в регионе погода будет ясной, местами возможна небольшая облачность с прояснениями, без осадков. Порывы ветра до десяти метров в секунду.

Температура воздуха в городах регионе:

Алчевск — от -10 до -6;

Антрацит — от -11 до -6;

Брянка — от -10 до -6;

Кировск — от -10 до -6;

Краснодон — от -11 до -6;

Красный Луч — от -10 до -6;

Лутугино — от -10 до -6;

Первомайск — от -11 до -6;

Перевальск — от -11 до -6;

Ровеньки — от -11 до -6;

Свердловск — от -11 до -6;

Славяносербск — от -10 до -5;

Стаханов — от -10 до -6.

Погода в Луганске - Сегодня, 20:20 192 Ясную и ветреную погоду обещают синоптики на воскресенье 6 декабря в Луганске.Ночью температура в Луганске опустится до минус десяти градусов, днём ожидается до четырёх градусов мороза, вечером столбик термометра опустится до минус семи градусов по Цельсию.В целом в регионе погода будет ясной, местами возможна небольшая облачность с прояснениями, без осадков. Порывы ветра до десяти метров в секунду.Температура воздуха в городах регионе:Алчевск — от -10 до -6;Антрацит — от -11 до -6;Брянка — от -10 до -6;Кировск — от -10 до -6;Краснодон — от -11 до -6;Красный Луч — от -10 до -6;Лутугино — от -10 до -6;Первомайск — от -11 до -6;Перевальск — от -11 до -6;Ровеньки — от -11 до -6;Свердловск — от -11 до -6;Славяносербск — от -10 до -5;Стаханов — от -10 до -6.Погода в Луганске - Сегодня, 20:20 192

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