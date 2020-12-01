Как живут студенты в Луганске во время карантина, — мультик ЛГАКИ



Об этом сообщили в пресс-службе ЛГАКИ.

«Это очень непривычный режим — скука домашнего быта. Но стало приходить понимание: чтобы в мире ни происходило, а жизнь остается жизнью, нужно делать дела, зарабатывать на еду, всё, как и раньше. Нельзя учиться очно? Не беда — есть интернет. Закончились продукты? Надевай маску и иди в магазин! Об этом и мой мультфильм. Какой бы апокалипсис не происходил в мире, надо жить», — рассказала автор сценария и режиссер мультфильма Елизавета Злобина.

Культура - Сегодня, 21:15 179 Студентка третьего курса кафедры анимации Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Елизавета Злобина представила авторский мультфильм «Карантин», созданный во время обучения в дистанционном формате.Об этом сообщили в пресс-службе ЛГАКИ.«Это очень непривычный режим — скука домашнего быта. Но стало приходить понимание: чтобы в мире ни происходило, а жизнь остается жизнью, нужно делать дела, зарабатывать на еду, всё, как и раньше. Нельзя учиться очно? Не беда — есть интернет. Закончились продукты? Надевай маску и иди в магазин! Об этом и мой мультфильм. Какой бы апокалипсис не происходил в мире, надо жить», — рассказала автор сценария и режиссер мультфильма Елизавета Злобина.Культура - Сегодня, 21:15 179

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