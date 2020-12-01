Синоптики прогнозируют 6 декабря в ЛНР от 15 до 3 градусов мороза

Температура воздуха в ЛНР 6 декабря будет колебаться от 15 градусов мороза ночью до 3 градусов ниже нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 5 декабря до 21:00 6 декабря на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 3-8 градусов ниже нуля", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов мороза, днем – минус 3-5 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 13-15 градусов ночью и 5-7 градусов ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 11-13 градусов ночью до 3-5 градусов мороза днем.

По предварительному прогнозу, 7-8 декабря ожидается переменная облачность. Местами порывы ветра до 15-18 м/с, температура воздуха ночью 9-14, днем 1-6 градусов мороза.

05 декабря — Луганск