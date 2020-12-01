За что «Ощадбанк» списывает деньги с банковских карт пенсионеров Луганска. Как снять пенсию без комиссии



Переселенка Кристина задала вопрос, какой сейчас тариф за пользование услугой смс-оповещения. «Ощад 24/7» у нее не подключен. А смс о зачислении или снятии пенсии приходят на телефон.

«В тарифном пакете «Мій рахунок», предназначенном для целевых выплат, комиссия за смс-информирование составляет 7 грн и списывается ежемесячно в день биллинга — это предпоследняя суббота месяца, при условии наличия в последней неделе месяца не менее одного рабочего дня», — говорится в ответе от официального представителя банка.

В «Ощадбанке» также отметили, что подробно проверить списание комиссий по своему счету можно через систему «Ощад 24/7» или контакт-центр по номеру телефона: 0-800-210-800.



Кроме того, Кристина поинтересовалась, какую сумму можно снимать в месяц без комиссии: женщине пришло смс, что с 1 декабря без комиссии можно снимать пенсии. У нее — электронное пенсионное удостоверение.

«С первого декабря, действительно, были изменены тарифы банка на снятие наличных, теперь нет ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах/отделениях «Ощадбанка». В сети других украинских банков — снятие до 10 000 грн/мес. не тарифицируется, свыше — 1% + 5 грн», — сообщили в банке. Школа выживания - Сегодня, 08:00 32 Внутренне перемещенные лица за услугу смс-информирования в «Ощадбанк» оплачивают 7 грн в месяц, а пенсии могут снимать без комиссии с 1 декабря в отделениях банка. Такое разъяснение дали переселенке в колл-центре «Ощадбанка».Переселенка Кристина задала вопрос, какой сейчас тариф за пользование услугой смс-оповещения. «Ощад 24/7» у нее не подключен. А смс о зачислении или снятии пенсии приходят на телефон.«В тарифном пакете «Мій рахунок», предназначенном для целевых выплат, комиссия за смс-информирование составляет 7 грн и списывается ежемесячно в день биллинга — это предпоследняя суббота месяца, при условии наличия в последней неделе месяца не менее одного рабочего дня», — говорится в ответе от официального представителя банка.В «Ощадбанке» также отметили, что подробно проверить списание комиссий по своему счету можно через систему «Ощад 24/7» или контакт-центр по номеру телефона: 0-800-210-800.Кроме того, Кристина поинтересовалась, какую сумму можно снимать в месяц без комиссии: женщине пришло смс, что с 1 декабря без комиссии можно снимать пенсии. У нее — электронное пенсионное удостоверение.«С первого декабря, действительно, были изменены тарифы банка на снятие наличных, теперь нет ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах/отделениях «Ощадбанка». В сети других украинских банков — снятие до 10 000 грн/мес. не тарифицируется, свыше — 1% + 5 грн», — сообщили в банке. Школа выживания - Сегодня, 08:00 32

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