В Станице Луганской по боевому распоряжению командующего ООС провели зачистку
Согласно боевого распоряжения командующего ООС с целью принятия мер, направленных на прекращение деятельности организованных преступных группировок, профилактики совершения тяжких и особо тяжких преступлений их участниками, недопущения фактов экстремизма и терроризма, стабилизации оперативной обстановки на территории Луганской области, с участием работников полиции в Луганской области с привлечением сил ООС, проведена оперативно-профилактическая отработка в населенном пункте Станица Луганская.
По итогам зафиксировали факт хранения наркотиков, и добровольной сдачи 141 патрона для крупноколиберного пулемета. Так же, выявлен случай насилия в семье и составлено еще несколько административных протоколов о нарушениях.
Новости Региона - Сегодня, 07:02 384
По итогам зафиксировали факт хранения наркотиков, и добровольной сдачи 141 патрона для крупноколиберного пулемета. Так же, выявлен случай насилия в семье и составлено еще несколько административных протоколов о нарушениях.
Новости Региона - Сегодня, 07:02 384
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