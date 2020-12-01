Народная милиция зафиксировала взрыв на позициях ВСУ в районе Попасной

Народная милиция ЛНР зафиксировала взрыв на подконтрольной киевским силовикам территории вблизи Попасной. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

"На позициях 92-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Попасная нашими наблюдателями зафиксирован взрыв. По полученной информации, детонация произошла во время установки боевиками минно-взрывных заграждений. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

В Народной милиции добавили, что "данный факт также зафиксирован Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, в настоящее время в подразделении проводится разбирательство".

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

06 декабря — Луганск