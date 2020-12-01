В«Не спал, а рвал траву для кроликовВ»: появилось видео с украинским пограничником

В сети появился ролик с украинской границы. Главным его героем стал украинский пограничник, у которого на вверенном ему для охраны участке границы в тёмное время суток оказался офицер в звании подполковника.В ходе съёмки солдат встаёт с земли и пытается отвечать на вопросы старшего по званию о том, что он вообще на земле делал.Украинский пограничник решил проявить находчивость «в критической ситуации» и заявил, что он не спал, а «рвал траву».Офицер долго пытался понять, что именно и кому «рвал» пограничник. В итоге солдат, назвавший свою фамилию – Бельский, «объяснил», что «он не спал, а траву рвал для кроликов своему напарнику, который находится поблизости».Подполковник:Так что у него там, кролики? Вы тут границу вообще охраняете или траву кролям рвёте?Солдат:Границу охраняю.Офицер:Я вижу… Если б я ехал чуть быстрее, переехал бы вас.Пограничник:Не переехали бы.При этом солдат сначала, судя по всему, вообще не понимал, с кем разговаривает.Солдат пытался ещё что-то «пояснить», при этом удерживая руки в карманах. Украинский офицер весьма спокойно сделал ему замечание по этому поводу, а затем вручил оружие, которое оказалось в его руках, пока солдат спал.Офицер:Дружище, машина встала, я выключил машину, включил видеокамеру, и ты только тогда начал раздупляться.Полный вариант разговора в ролике с украинской границы:источник