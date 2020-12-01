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В«Не спал, а рвал траву для кроликовВ»: появилось видео с украинским пограничником

Sergey Сегодня, 11:1526Новости
В«Не спал, а рвал траву для кроликовВ»: появилось видео с украинским пограничником
В сети появился ролик с украинской границы. Главным его героем стал украинский пограничник, у которого на вверенном ему для охраны участке границы в тёмное время суток оказался офицер в звании подполковника.

В ходе съёмки солдат встаёт с земли и пытается отвечать на вопросы старшего по званию о том, что он вообще на земле делал.

Украинский пограничник решил проявить находчивость «в критической ситуации» и заявил, что он не спал, а «рвал траву».

Офицер долго пытался понять, что именно и кому «рвал» пограничник. В итоге солдат, назвавший свою фамилию – Бельский, «объяснил», что «он не спал, а траву рвал для кроликов своему напарнику, который находится поблизости».

Подполковник:
Так что у него там, кролики? Вы тут границу вообще охраняете или траву кролям рвёте?
Солдат:
Границу охраняю.
Офицер:
Я вижу… Если б я ехал чуть быстрее, переехал бы вас.
Пограничник:
Не переехали бы.
При этом солдат сначала, судя по всему, вообще не понимал, с кем разговаривает.

Солдат пытался ещё что-то «пояснить», при этом удерживая руки в карманах. Украинский офицер весьма спокойно сделал ему замечание по этому поводу, а затем вручил оружие, которое оказалось в его руках, пока солдат спал.

Офицер:
Дружище, машина встала, я выключил машину, включил видеокамеру, и ты только тогда начал раздупляться.
Полный вариант разговора в ролике с украинской границы:
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