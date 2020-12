Экс-президент Украины предложил отключить Россию от расчетной системы SWIFT

Киев намерен ужесточить санкции против России и отключить страну от международной расчетной системы SWIFT, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.wikipedia.org / The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland / CC BY-SA 3.0 plПо его словам, украинские власти прибегнут к этому, если ситуация в Донбассе не будет урегулирована. Также он отметил что Киев начнет диалог с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик после полной демилитаризации региона.Ранее Кравчук заявил, что Киев готов продолжить работу по выполнению договоренностей, которые были достигнуты в рамках нормандского формата. Он сказал, что украинская сторона рассчитывает на проведение очередной встречи лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года.Светлана Акульшина