"Прямая линия" с Путиным: начался прием вопросов президенту

Прием вопросов россиян через приложение "Москва - Путину" открывается в воскресенье, 6 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.kremlin.ru / Пресс-служба КремляПо словам Пескова, приложение позволит совершить видеозвонок или отправить заранее записанное видео с вопросом президенту России Владимиру Путину. Как уточняется, длительность видеоролика должна быть не более минуты. Поступившие от граждан вопросы будут обрабатывать волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает ТАСС.Глава российского государства ответит на интересующие россиян вопросы 17 декабря в рамках прямой линии. Сам Путин будет в Ново-Огарево, где оборудован большой зал для совещаний и пресс-конференций. В регионах для журналистов федеральных и зарубежных СМИ организуют специальные площадки.Владимир Гусе