Австрийский архитектор высмеял угрозы Киева из-за строительства в Крыму

«Слово «культура» в этих санкциях не упоминается, поэтому культурные объекты под них не подпадают», – заявил Прикс агентству APA, передает РИА «Новости».

Руководитель австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс заявил, что участие компании в строительстве оперного театра в Севастополе не нарушает правил Евросоюза, поэтому угроз Киева он не боится.Говоря об угрозе санкций, архитектор с иронией отметил, что и не планирует «ехать в отпуск в Чернобыль».Ранее спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев заявил, что украинская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, участвующего в строительстве оперного театра в Севастополе.Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.