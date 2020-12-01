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Австрийский архитектор высмеял угрозы Киева из-за строительства в Крыму

root Сегодня, 11:1523Новости
Австрийский архитектор высмеял угрозы Киева из-за строительства в Крыму
Руководитель австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс заявил, что участие компании в строительстве оперного театра в Севастополе не нарушает правил Евросоюза, поэтому угроз Киева он не боится.

«Слово «культура» в этих санкциях не упоминается, поэтому культурные объекты под них не подпадают», – заявил Прикс агентству APA, передает РИА «Новости».

Говоря об угрозе санкций, архитектор с иронией отметил, что и не планирует «ехать в отпуск в Чернобыль».
Ранее спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев заявил, что украинская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, участвующего в строительстве оперного театра в Севастополе.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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