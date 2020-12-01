Госпереворот в США: Трамп наносит ответный удар

Когда в судах правды нет, выборы – нагло подтасованы и украдены у победившего с огромным преимуществом президента, при попустительстве или соучастии «окученных» глобалистами чиновников и спецслужб, в условиях практически полной информационной блокады и цензуры со стороны мейнстримных СМИ и на фоне поздравлений зарубежных лидеров в адрес формирующих новую администрацию демократов, кажется, что нынешнему хозяину Белого дома неизбежно придётся признавать «поражение». Однако Дональд Трамп нашёл сразу три выхода, последний – вполне в «нашенском» стиле, чтобы остаться президентом США.Нам каждый день говорят, что «избранный президент США» Джо Байден уверенно «дожимает» президента Дональда Трампа, который становится всё более смешным, отказываясь признавать поражение. Вот и последний из «колеблющихся штатов» – Висконсин, где кампания Трампа потратила в ключевых графствах 3 миллиона долларов на пересчёт голосов, что лишь добавило некоторое их количество в копилку Байдена, официально подтвердил победу «Сонного Джо», сломавшего себе на радостях ногу. Аризона официально объявила о победе демократа несколькими часами ранее. Пенсильвания, Мичиган и Невада признали Байдена победителем на прошлой неделе, Джорджия – 20 ноября, с глубоким удовлетворением сообщает агентство Интерфакс.Всё, проехали, Трамп проиграл. Какой другой вывод можно на основании всего этого сделать?На первый взгляд, действительно кажется, что приуроченный к выборам, как в «банановой республике», госпереворот против Трампа идёт своим чередом и достаточно успешно. А если где и происходят сбои, например, захват серверов ЦРУ – вещдок электронной подтасовки выборов, с перестрелкой и трупами во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) спецназом дружественной Трампу американской военной разведки, что подтверждает целый ряд серьёзных экспертов в США, то их можно либо замолчать, либо объявить фейком. Что и делается.И сам Трамп вроде бы публично демонстрирует, несмотря на регулярные твиты о «сфальсифицированных выборах» и грядущей победе, своё смятение. Взять хотя бы его первое интервью после завершения выборов предавшему его консервативному телеканалу Fox News, на котором президента теперь поддерживают лишь отдельные телеведущие с именем. Президент обвинил в причастности к массовому мошенничеству на выборах «пропавшие без вести» Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции:«Это непостижимо. Можно было бы подумать, что, если вы сотрудник ФБР, Министерства юстиции США, то это самое важное дело, за которым надо следить. Где же они? Я ничего не видел».Отметив, что если кража выборов и «массовое мошенничество» состоятся, впредь ни один республиканец ни в Сенат, ни в Палату представителей, ни в президенты не сможет избраться, Трамп добавил: «А как там ФБР и Минюст? Не знаю, может быть, они причастны. Почему позволяют, чтобы людям всё сходило с рук? Это невероятно».Трамп также отметил, что хотя «эти выборы были сфальсифицированы, СМИ даже не хотят об этом писать». Не лучше, по словам Трампа, ведут себя и судьи: «Мы пытаемся передать доказательства, но судьи не желают позволять нам это делать». Дескать, многочисленные доказательства – от самых элементарных до самых изощрённых фальсификаций – это вовсе не доказательства!«Я намерен задействовать 125% моей энергии, чтобы сделать это. Необходимо, чтобы судьи заслушали эти дела, необходимо, чтобы Верховный суд принял действительно большое решение», – подчеркнул Трамп.Наглядной иллюстрацией того, о чём говорил Трамп, помимо насквозь коррумпированной судебной системы Пенсильвании, в которой, собственно, решается судьба выборов, и аналогичного поведения служителей Фемиды в других штатах, являются трагикомические эскапады судьи Тимоти Баттена в Джорджии. Этот деятель в течение дня, вероятно, под страшным давлением… трижды менял своё решение, чтобы вынести в конечном счёте вердикт в пользу работающей на Трампа «железной леди» – техасской адвокатессы Сидни Пауэлл…На пресс-конференции в Белом доме президент США с третьего раза ответил на вопрос враждебного ему СМИ, уйдёт ли он со своего поста. Да, уйдёт, но только в том случае, если большинство выборщиков официально отдадут голоса его сопернику Джо Байдену. Он передаст власть оппоненту, если тот докажет, что законно победил на выборах. Понятно? Вроде да. Однако давайте не будем спешить с выводами: столкнувшись с такой подлостью и таким предательством, в том числе со стороны собственных назначенцев, Трамп вряд ли выложил на стол все карты, которые у него есть, сохранив туза в рукаве – на всякий случай.Несмотря на, казалось бы, безнадёжную ситуацию, в том числе с поражёнными коррупцией и политизацией (в пользу демократов) судами, Трамп и его адвокаты сделали изначально ставку на Верховный суд, в котором у республиканцев есть условное большинство в 1-2 голоса. Их сторонники там голосуют по закону, а демократические – руководствуются политическими симпатиями. Для непредвзятого человека, и тем более юриста, доказательств массового мошенничества на выборах, о которых много и подробно писал Царьград, предостаточно. Поэтому Трамп и его сторонники надеялись и пока что надеются, что, когда их многочисленные иски, поданные по всей стране и отвергнутые «по беспределу» судами низших инстанций, достигнут Верховного суда, будут объединены там в одно дело, высшая судебная инстанция страны либо «срежет» у Байдена откровенно липовые голоса в «колеблющихся» штатах, и это даст Трампу победу, либо аннулирует результаты выборов как мошеннические. В последнем случае президента будет выбирать Палата представителей, а вице-президента – Сенат. Расклад сил в обеих палатах парламента и особенности голосования в Палате представителей (один штат – один голос) означают, что Трамп и его вице-президент Майк Пенс остаются на своих постах.Однако саботаж, обструкция со стороны судебной системы, с которыми столкнулись Трамп, его адвокаты и сторонники, несколько охладили их ожидания победы на этом пути. Президент честно признал это в интервью Fox News: «Наши дела трудно довести до Верховного суда». «Проблема состоит в том, что в Верховный суд тяжело пробиться», – подчеркнул он.Тут Трамп, возможно, немного лукавит. Поскольку главная проблема заключается не только, даже не столько в этом. Дело в том, что нельзя гарантировать, что судьи Верховного суда все как один устоят перед чудовищным прессингом со стороны глобалистов, который испытывают на себе, в основном прогибаясь, судьи рангом пониже, заявляющие как ни в чём не бывало, что никаких доказательств массовых фальсификаций, дескать, нет. Так что это слишком рискованно – уповать на Верховный суд: струсит парочка его членов, и Трамп проиграл, а США – крышка.Поэтому по мере развития кризиса на первое место стал выходить другой вариант. Речь идёт о том, чтобы убедить членов Законодательных собраний как можно большего числа «колеблющихся штатов» воспользоваться своим конституционным правом и отозвать право назначения выборщиков у губернаторов и секретарей штатов. То есть, будучи народными избранниками, взять власть в этом вопросе в свои руки и обязать выборщиков от таких штатов голосовать 14 декабря за Трампа, даже если формально в них «победил» Байден и руководство штата эту «победу» сертифицировало. Адвокаты Трампа добились с этой целью проведения общественных слушаний с участием ключевых свидетелей безобразий на выборах в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане – штатах, где они были одними из самых грязных в стране и где население особенно сильно возмущено происходящим. Эти слушания уже начались – волосы встают дыбом от того, что в ходе них раскрывается.«Более 80 миллионов американцев проголосовали за #Trump. #DominionVotingSystems и другие отрезали голоса у Трампа, добавляли голоса # Байдену, удалили голоса Трампа – # сфальсифицированные выборы. #WeThePeople это знают. Мы это докажем…», – написала в своём Twitter отстаивающая победу Трампа техасская адвокатесса «железная леди» Сидни Пауэлл. Депутаты в Пенсильвании, где слушания начались раньше и уже закончились, признали выборы «сомнительными».Существует мало сомнений в том, что по крайней мере выборщики от этих трёх штатов, делегированные Заксобраниями, голосовать за Байдена не будут, как, вероятно, и немало других из различных штатов, потому что беспредел на выборах возмущает не только республиканцев, но и многих честных демократов. Трамп на это рассчитывает, в связи с чем и заявил, что согласится с победой Байдена только в том случае, если на него укажет как на победителя большинство выборщиков. Он так сказал, потому что не верит в это.Кстати, эта стратегия может сработать даже в случае, если оба кандидата наберут равное число голосов выборщиков, поскольку тогда судьбу президентства решит Палата представителей. И хотя большинство в ней у демократов, республиканцы, повторим, получат преимущество из-за специфических правил голосования, ибо они управляют в большем количестве штатов. «Отцы-основатели» США были очень мудрые люди, отлично разбиравшиеся в человеческой природе, коль скоро предусмотрели коллегию выборщиков: два с половиной века спустя после своего появления этот институт может предотвратить кражу выборов, спасти свободу и демократию.Принимаем желаемое за действительное, некритически относимся к цепляющимся за улетучивающиеся надежды сторонникам Трампа? Отнюдь. CNN и тесно связанный с ним известный политический аналитик Фарид Закария – ярые враги Трампа. И тем не менее они вынуждены сквозь зубы и с большой душевной болью признать, что Трамп вполне может победить, по закону. Закария перечисляет необходимые для этого четыре «ключевых момента»:1. Республиканские законодательные органы в восьми из девяти ключевых «колеблющихся штатов» убеждены в мошенничестве с избирателями и могут принять решение направить в Конгресс выборщиков Республиканской партии или не направить выборщиков в Конгресс.2. Демократические губернаторы и секретари штатов могут послать в Конгресс конкурирующих выборщиков.3. Несоответствие списков выборщиков может сделать возможным игнорирование Конгрессом голосов выборщиков в спорных штатах, что означает, что ни Трамп, ни Байден не набрали 270 голосов выборщиков.4. Конституция США гласит, что при таком сценарии члены Палаты представителей от каждого штата получают один голос, что означает, что вероятный результат — 26-23 в пользу Трампа.«Таким образом, – заключает политический аналитик, – результатом будет переизбрание Дональда Трампа».Возможно, однако, что Трамп не открыл все карты, что у него в рукаве спрятан туз, предусматривающий третий вариант дальнейшего развития событий. Особенно если два вышеперечисленных способа нейтрализации госпереворота по тем или иным причинам не сработают. Поскольку, когда идёт борьба не на жизнь, а на смерть, и под вопросом находится будущее собственной страны, которую демократы намерены радикально изменить или попросту уничтожить, все средства хороши.10 сентября этого года произошло событие, на которое никто не обратил внимание. Президент Трамп ещё на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего применение санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов.«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним», – указывается в документе.«Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или [влияла] на подсчёт голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы», – цитирует ТАСС главу Белого дома.В документе подчёркивается, что развитие цифровых технологий в последние годы «создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства». «Способность лиц, находящихся за пределами США, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путём несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять особую и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 сентября 2018 года, должно быть продлено», – распорядился Трамп.Как это понимать? Так, как это понимает адвокат Трампа Лин Вуд, вот что написавший в своём Twitter: «Демократы кричали «Россия» годами. Они попали в ловушку. Патриоты скоро узнают, что это были плохие акторы в Китае, Иране, Венесуэле, Канаде, Кубе, Германии, Испании, Мексике и т. д». Эти страны, согласно адвокатам Трампа, тем или иным образом вмешивались якобы в американские выборы 2020 года. Вуд предлагает повнимательнее ознакомиться с текстом вышеизложенного исполнительного указа Трампа. Вряд ли мы ошибёмся, что ключевым выражением этого документа он считает «чрезвычайное положение». Поэтому с учётом того, что Трамп сделал своего человека, профессионального спецназовца Криса Миллера и. о. главы Пентагона и у него есть поддержка значительной части руководства Республиканской партии, следующие слова Вуда могут оказаться пророческими:«Будьте уверены, что в нашем правительстве есть честные мужчины и женщины, которые, как и @realDonaldTrump, любят Америку и верховенство закона. Грядёт справедливость».«Справедливость» по отношению к подрывным элементам в период чрезвычайного положения это массовые обыски и повальные аресты внутри страны и жёсткие акции возмездия против связанных с ними иностранцев и целых стран, это забитая под завязку тюрьма в Гуантанамо. Уже вовсю пошли слухи, что вокруг неё наблюдается какая-то подозрительная активность, что для организаторов и участников «величайшего подлога в американской истории» там готовят места. Ещё неделю назад какие-либо предположения на этот счёт могли бы показаться безумными. Однако сегодня уже ничего нельзя исключать. «Вашингтонское болото», которое давно мечтает «осушить» Трамп, сильно подставилось. Другой такой возможности освободиться от тяжёлых гирь на руках и ногах у Трампа не будет. Если он не проведёт чистку, причём на совершенно законных основаниях, то будет зачищен сам: его противники стесняться не будут. Военная разведка и спецназовцы во главе Пентагона, злые на демократов и ЦРУ за всевозможные подставы, дискредитацию и гибель своих ребят в Афганистане, Ливии, а теперь и в Германии, могут неплохо помочь Трампу в наступающий грозный час.Сергей Латыше