ВСУ потеряли БПЛА во время проверки маскировки позиций у Светлодарска – Народная милиция

ВСУ потеряли беспилотный летательный аппарат (БПЛА), осуществлявший проверку маскировки позиций киевских силовиков в районе Светлодарска. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По информации от наших источников, в результате несогласованных действий расчета БПЛА и маневренной группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из состава 305-го батальона РЭБ был утерян беспилотник 59-й бригады, осуществляющий контроль маскировки позиций в районе Светлодарска", - рассказал он.

Осадчий добавил, что в настоящее время киевские силовики ищут утерянный БПЛА.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

12 декабря — Луганск