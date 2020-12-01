Два бойца ВСУ получили ранения в перестрелке на позициях у Золотого-4 - Народная милиция

Двое бойцов одной из бригад ВСУ получили ранения в результате перестрелки, устроенной ими на позициях в районе Золотого-4. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В результате утренней перестрелки между военнослужащими 1-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Золотое-4 было ранено двое боевиков", - сказал он.

Филипоненко добавил, что "по указанию командующего так называемой операции объединенных сил данный факт представлен украинской стороной как обстрел с позиций Народной милиции".

Офицер оборонного ведомства Республики добавил, что прибывшей накануне в соединение для осуществления контроля проведения выходных и праздничных дней рабочей группе "строго указано на слабую организацию контроля, допустившей данный инцидент".

"Не исключаем, что в связи с празднованием Дня сухопутных войск Украины возможно увеличение количества обстрелов по всей линии боевого соприкосновения и призываем украинских военнослужащих отказаться от преступных действий. Народная милиция готова по приказу командования реагировать на противоправные действия в отношении жителей нашей Республики", - сказал Филиппоненко.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

12 декабря — Луганск