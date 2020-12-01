Боец ВСУ получил ранения при подрыве "Урала" на украинской мине – Народная милиция

Боец ВСУ получил ранения в результате подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе поселка городского типа Мироновский. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Вчера вечером в районе населенного пункта Мироновский на противотанковой мине ТМ-62 подорвался автомобиль "Урал" 59-й отдельной мотопехотной бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины), доставлявший на позиции 11-го батальона строительный материал для оборудования новых позиций", - сказал он, уточнив, что "в результате подрыва один военнослужащий 59-й бригады получил тяжелые ранения" и был доставлен в северодонецкую больницу.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

12 декабря — Луганск