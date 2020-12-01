Проекты кадрового резерва сплотили молодежь, желающую сделать ЛНР и ДНР лучше – журналист

Проекты кадрового резерва "Лидеры Луганщины" и "Опора ДНР" объединили молодежь, желающую сделать Республики Донбасса лучше. Об этом в ходе онлайн-конференции с молодежью ЛНР и ДНР заявил политолог, историк, российский журналист, ведущий программы "Вести FM" Армен Гаспарян.

Мероприятие с участием российских экспертов, которые отвечают на вопросы финалистов проектов кадрового резерва, проходит в рамках онлайн-форума #ГУRU.

"Лидерство – это не политическая составляющая и не общественная, как очень многие привыкли думать. Лидерство – это элемент нравственного начала, от того какое оно зависит чрезвычайно много, особенно в условиях, в которых сейчас существует Донецкая и Луганская Республики, и тем важнее проведение подобного конкурса. Появляются люди, которые хотят сделать Республики лучше, чем они есть сейчас", - сказал Гаспарян.

Он рассказал, что в последнее время люди отождествляют политику с шоу-бизнесом, считая, что она не является служением обществу и государству.

"Политика – это, прежде всего, ежедневное служение, заключающееся в тактике малых дел", - подчеркнул российский журналист.

Все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции мероприятия по ссылке.

Напомним, реализация прошедшего под патронатом главы ЛНР проекта "Лидеры Луганщины" началась 5 августа 2019 года с целью выявления кадрового потенциала Республики. Заявки на участие в проекте подали более 1,5 тыс. человек. 12 декабря 2019 года в Луганском русском драматическом театре имени Павла Луспекаева состоялась торжественная церемония награждения победителей проекта кадрового резерва "Лидеры Луганщины".

12 декабря — Луганск