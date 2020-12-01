Житель Алчевска шел с револьвером через КПВВ «Станица Луганская». ФОТО. ВИДЕО
На КПВВ «Станица Луганская» пограничники обнаружили револьвер под патрон Флобера «SТALKER 3» и 20 патронов к нему.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Так, вчера, 11 декабря, на КПВВ «Станица Луганская» прибыл 35-летний житель Алчевска, который направлялся домой. Во время прохождения процедур контроля на личные вещи мужчины среагировала служебная собака. В ходе досмотра которых был выявлен револьвер под патрон Флобера «SТALKER 3» и 20 патронов к нему.
На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции». Находка изъята в установленном порядке. Новости Региона - Сегодня, 15:30 55
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Так, вчера, 11 декабря, на КПВВ «Станица Луганская» прибыл 35-летний житель Алчевска, который направлялся домой. Во время прохождения процедур контроля на личные вещи мужчины среагировала служебная собака. В ходе досмотра которых был выявлен револьвер под патрон Флобера «SТALKER 3» и 20 патронов к нему.
На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции». Находка изъята в установленном порядке. Новости Региона - Сегодня, 15:30 55
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