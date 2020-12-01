Со стороны Луганска на КПВВ «Счастье» ведут работы по обустройству



Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 10 декабря на линии разграничения в Луганской области работу украинских контрольных пунктов въезда-выезда Золотое и Счастье. Однако зеркальные пропускные пункты со стороны Луганска были закрыты.

При этом наблюдатели заметили, что на пункте пропуска у Счастья, со строны Луганска, восемь рабочих устанавливали металлические конструкции для ограждений.

Новости Региона - Сегодня, 15:15 109 ОБСЕ сегодня сообщила, что со стороны Луганска у КПВВ «Луганск-Счастье» велись работы по установке ограждения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 10 декабря на линии разграничения в Луганской области работу украинских контрольных пунктов въезда-выезда Золотое и Счастье. Однако зеркальные пропускные пункты со стороны Луганска были закрыты.При этом наблюдатели заметили, что на пункте пропуска у Счастья, со строны Луганска, восемь рабочих устанавливали металлические конструкции для ограждений.Новости Региона - Сегодня, 15:15 109

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