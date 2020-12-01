Сегодня в субботу, КПВВ «Станица Луганская» работает по отлаженному графику



Сегодня, в субботу 12 декабря, КПВВ «Станица Луганская» работает по обычному графику с 08:00 до 16:00. Здесь пешеходов беспрепятственно пропускают в обе стороны. Хотя на Луганщине еще 2 пункта — «Счастье» и «Золотой» — они работают только формально. Зеркальные блокпосты со стороны Луганска все время закрыты, поэтому через эти 2 пункта пройти пока нельзя.

Вчера, 11 декабря, за день через КПВВ «Станица Луганская» проследовали 1766 человек. В том числе 1103 человека прошли в сторону Луганска, а 663 — на территорию подконтрольную Украине.

Добавим, люди, которые имеют регистрацию на временно неподконтрольной территории Луганщины, могут пересечь линию разграничения лишь раз в месяц.

Новости Региона - Сегодня, 15:00 174 В субботу люди, которые следуют на временно неподконтрольную или подконтрольную территорию Донбасса, могут пересечь линию разграничения лишь на Луганщине. Тут находится единственный пункт, где во время карантина пропускают стабильно.Сегодня, в субботу 12 декабря, КПВВ «Станица Луганская» работает по обычному графику с 08:00 до 16:00. Здесь пешеходов беспрепятственно пропускают в обе стороны. Хотя на Луганщине еще 2 пункта — «Счастье» и «Золотой» — они работают только формально. Зеркальные блокпосты со стороны Луганска все время закрыты, поэтому через эти 2 пункта пройти пока нельзя.Вчера, 11 декабря, за день через КПВВ «Станица Луганская» проследовали 1766 человек. В том числе 1103 человека прошли в сторону Луганска, а 663 — на территорию подконтрольную Украине.Добавим, люди, которые имеют регистрацию на временно неподконтрольной территории Луганщины, могут пересечь линию разграничения лишь раз в месяц. Новости Региона - Сегодня, 15:00 174

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