Форум #ГУRU позволил молодежи пообщаться со специалистами высокого уровня – активист

Республиканский образовательный онлайн-форум #ГУRU, который проходит в рамках проекта кадрового резерва "Лидеры Луганщины", позволил молодежи пообщаться со специалистами высокого уровня. Об этом заявил финалист проекта Дмитрий Никитенко.

"Образовательный форум #ГУRU - это хороший шанс научиться четко формулировать мысли, работать в команде с коллегами, стратегически взглянуть на управленческую проблему", - сказал он.

Активист поблагодарил организаторов мероприятия за "возможность проявить общественно полезную инициативу, пообщаться со специалистами высокого уровня и почерпнуть эти знания в ходе живого общения", а также добавил, что полезную информацию также смогли получить молодые люди, присоединившиеся к форуму в режиме онлайн.

Все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции мероприятия по ссылке.

Напомним, реализация прошедшего под патронатом главы ЛНР проекта "Лидеры Луганщины" началась 5 августа 2019 года с целью выявления кадрового потенциала Республики. Заявки на участие в проекте подали более 1,5 тыс. человек. 12 декабря 2019 года в Луганском русском драматическом театре имени Павла Луспекаева состоялась торжественная церемония награждения победителей проекта кадрового резерва "Лидеры Луганщины".

12 декабря — Луганск