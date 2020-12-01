Киевские силовики обстреляли позиции ЛНР в районе Лозового – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе села Лозовое. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

"На Дебальцевском направлении в нарушение второго пункта дополнительных мер контроля по усилению режима прекращения огня боевики 9-го батальона 59-й бригады ВСУ с направления населенного пункта Светлодарск обстреляли из автоматического станкового гранатомета наши позиции в районе населенного пункта Лозовое, выпустив три гранаты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что потерь среди личного состава удалось избежать.

В оборонном ведомстве Республики подчеркнули, что ВСУ устраивают огневые провокации в преддверии заседания Контактной группы "с целью обострения обстановки на линии боевого соприкосновения, дискредитации Народной милиции ЛНР в глазах общественности, стремясь таким образом обеспечить себе выгодный информационный фон перед началом переговорного процесса".

"В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации и режима прекращения огня оперативно уведомлена о данном факте", - добавили в пресс-службе.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

12 декабря — Луганск