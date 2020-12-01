Какая погода будет на Луганщине на следующей неделе



Об этом сообщает пресс-служба областного гидрометцентра.

14 декабря

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью — от 0 до -5, днем — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

15 декабря

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью — от 0 до -5, днем — от -2 до +3.

16 декабря

Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью — от 0 до -5, днем — от -2 до +3. Погода в Луганске - Сегодня, 20:00 1 С понедельника, 14 декабря, на Луганщине ожидается мороз до 5 градусов, без осадков.Об этом сообщает пресс-служба областного гидрометцентра.Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью — от 0 до -5, днем — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью — от 0 до -5, днем — от -2 до +3.Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью — от 0 до -5, днем — от -2 до +3. Погода в Луганске - Сегодня, 20:00 1

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