Украина выразила протест из-за расширения Россией списка санкций

«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством России вводятся так называемые специальные экономические меры», — отмечается в сообщении.

Фото: ReutersМинистерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением правительства России о расширении списка санкций. Об этом говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства, передает RT.вЃЈвЃЈМИД Украины «решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества».вЃЈВ ведомстве также уточнили, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.вЃЈРанее кабмин России утвердил список из 849 имён, которые попадают под действие персональных санкций в отношении Украины.