СБУ завела дело из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатье

«Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединённой территориальной общины в Закарпатской области расследуются в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), ч. 1 ст. 111 («Госизмена») и ч. 3 ст. 358 («Подделка документов»)», — приводят «Украинские новости» сообщение СБУ.

Фото: РИА НовостиСлужба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединённой территориальной общины в Закарпатской области, передает RT.вЃЈвЃЈНекоторые депутаты Сюртовской сельской объединённой территориальной общины в Закарпатской области во время принесения присяги спели гимн Венгрии.вЃЈГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого принял венгерского посла Иштвана Ийдярто. Посольство Венгрии на Украине объяснило исполнение венгерского гимна тем, что они пели «молитву венгров, которой несколько сотен лет».вЃЈРанее депутаты Европарламента от венгерских партий обвинили власти Украины в «позорном» создании «ситуации гражданской войны» в Закарпатье.