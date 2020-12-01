В Армении сообщили о новом наступлении Азербайджана на Карабах

"Азербайджанская сторона 12 декабря возобновила наступление в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.)" — отметили в ведомстве.

Фото: AFP / © ARIS MESSINISВ Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе, передает РИА Новости.вЃЈвЃЈПодразделения карабахской Армии обороны "предпринимают соразмерные действия", добавили в министерстве.вЃЈЭти два армянских села оказались анклавами, вся остальная Гадрутская область сейчас находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.вЃЈВ конце сентября в Нагорном Карабахе начались бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта, разгоревшегося еще в 80-е годы. Военные действия привели к жертвам среди мирного населения.вЃЈСтороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, остаться на занятых позициях и обменяться телами погибших. По соглашению Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабахе разместились российские миротворцы.