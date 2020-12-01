В воскресенье в Луганске пасмурно, гололедица, температура около нуля
Пасмурную погоду и гололедицу обещают синоптики на воскресенье 13 декабря в Луганске.
Ночью температура в Луганске опустится до минус двух градусов, днём столбик термометра будет колебаться от минус одного до нуля.
В целом в регионе будет пасмурно, возможны небольшие осадки, гололедица.
Температура воздуха в городах республики:
Алчевск: -2...0;
Антрацит: -1...0;
Брянка: -1...0;
Кировск: -1...+2;
Краснодон: -1...+1;
Красный Луч: -1...+1;
Лутугино: -1...+1;
Первомайск: -1...0;
Перевальск: -2...0;
Ровеньки: -2...0;
Свердловск: -2...-1;
Славяносербск: -1...0;
Стаханов: -1...0.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:36 61
Ночью температура в Луганске опустится до минус двух градусов, днём столбик термометра будет колебаться от минус одного до нуля.
В целом в регионе будет пасмурно, возможны небольшие осадки, гололедица.
Температура воздуха в городах республики:
Алчевск: -2...0;
Антрацит: -1...0;
Брянка: -1...0;
Кировск: -1...+2;
Краснодон: -1...+1;
Красный Луч: -1...+1;
Лутугино: -1...+1;
Первомайск: -1...0;
Перевальск: -2...0;
Ровеньки: -2...0;
Свердловск: -2...-1;
Славяносербск: -1...0;
Стаханов: -1...0.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:36 61
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