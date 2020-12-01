В воскресенье в Луганске пасмурно, гололедица, температура около нуля



Ночью температура в Луганске опустится до минус двух градусов, днём столбик термометра будет колебаться от минус одного до нуля.

В целом в регионе будет пасмурно, возможны небольшие осадки, гололедица.

Температура воздуха в городах республики:

Алчевск: -2...0;

Антрацит: -1...0;

Брянка: -1...0;

Кировск: -1...+2;

Краснодон: -1...+1;

Красный Луч: -1...+1;

Лутугино: -1...+1;

Первомайск: -1...0;

Перевальск: -2...0;

Ровеньки: -2...0;

Свердловск: -2...-1;

Славяносербск: -1...0;

Стаханов: -1...0.

Погода в Луганске - Сегодня, 20:36 61 Пасмурную погоду и гололедицу обещают синоптики на воскресенье 13 декабря в Луганске.Ночью температура в Луганске опустится до минус двух градусов, днём столбик термометра будет колебаться от минус одного до нуля.В целом в регионе будет пасмурно, возможны небольшие осадки, гололедица.Температура воздуха в городах республики:Алчевск: -2...0;Антрацит: -1...0;Брянка: -1...0;Кировск: -1...+2;Краснодон: -1...+1;Красный Луч: -1...+1;Лутугино: -1...+1;Первомайск: -1...0;Перевальск: -2...0;Ровеньки: -2...0;Свердловск: -2...-1;Славяносербск: -1...0;Стаханов: -1...0.Погода в Луганске - Сегодня, 20:36 61

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